1) Trykk på MENU-knappen, og velg CALC CLEAN. Trykk på ESPRESSO-knappen for å starte avkalkingen. Maskiner uten menyknapp: Trykk på CALC CLEAN-knappen og velg CALC CLEAN derfra. Trykk på ESPRESSO-knappen for å starte avkalkingen.

2) AVKALKING-symbolet vises i displayet. For maskiner med melkekolbe: Maskinen minner deg først på å sette inn melkekolben, som skal være fylt med rent vann rent vann opp til minimumsnivået. Trekk deretter ut dispenseren på melkekolben til høyre (DAMP-symbolet).

3) Ta ut vannbeholderen. Hell alt innholdet i flasken med Saeco avkalkingsløsning i vannbeholderen.

4) Fyll vannbeholderen med rent vann fra springen opp til AVKALKING-symbolet eller MAX-merket.

5) Sett vannbeholderen tilbake i maskinen.

6) Plasser en bolle under kaffetappetuten og damp-/varmtvannstuten eller melkedispenseren (avhengig av om maskinen har en melkekolbe eller ikke).

7) Trykk på den riktige knappen for å starte avkalkingssyklusen. Avhengig av hvilken modell du har, kan det være AROMA/PRE GROUND- eller CAPPUCCINO-knappen. I maskindisplayet ser du hvilken du skal velge.

8) Maskinen vil begynne å dispensere avkalkingsmidlet i intervaller. Linjen på displayet viser fremdriften. Dette tar rundt 25 minutter.

9) Når blandingen av avkalkingsmiddel og vann er brukt opp, vises TOMT FOR VANN-symbolet i displayet.

10) Skyll vannbeholderen og fyll den med rent vann til MAX-merket. Sett den på plass. START SKYLLING-symbolet vises i displayet.

11) For maskiner med melkekolbe: Skyll melkekolben, og fyll den med rent vann opp til MIN-nivået. Sett den inn i maskinen igjen. Trekk ut dispenseren på melkekolben til høyre (DAMP-symbolet).

12) Sett bollen tilbake på plass.

13) Trykk på den riktige knappen for å starte skyllesyklusen. Avhengig av hvilken modell du har, kan det være AROMA/PRE GROUND- eller CAPPUCCINO-knappen. I maskindisplayet ser du hvilken du skal velge.

14) Når KLAR-symbolet vises på displayet, er skyllesyklusen fullført.

Merk: Hvis TOMT FOR VANN-symbolet vises på skjermen i stedet for KLAR-symbolet, gjentar du trinn 10–13 til KLAR-symbolet vises.

Det kan hende at du må gjenta disse trinnene flere ganger.

15) Trykk på den riktige knappen for å gå ut av menyen. Avhengig av hvilken modell du har, kan det være ESPRESSO / STEAM / SPECIAL DRINKS-knappen. I maskindisplayet ser du hvilken du skal velge.

16) Maskinen varmer opp og utfører den automatiske skyllesyklusen.

17) Tøm dryppebrettet, og sett det tilbake på plass. For maskiner med melkekolbe skyller du melkekolben.

18) Maskinen er klar til bruk.