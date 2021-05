Det er viktig å holde Philips/Saeco-espressomaskinen ren for å sikre at maskinen og delene fungerer optimalt, og at kaffen smaker best mulig.

Du finner trinnvise rengjøringsinstruksjoner for espressomaskinen i brukerhåndboken. Vi har lagt til noen generelle instruksjonsvideoer nedenfor som viser hvordan du rengjør maskinen og delene.

Hvis du vil ha spesifikke rengjøringsinstruksjoner for espressomaskinen, kan du gå til brukerstøtte for kaffemaskin.