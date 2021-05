Selv om du samler opp skyllevannet fra kaffetuten i en kopp, vil det alltid komme skyllevann i dryppebrettet. Dette skyldes at maskinen tapper skyllevannet direkte i dryppebrettet for automatisk skylling for å administrere skyllingen av kretsene, og sikre at maskinen fungerer optimalt.

Automatisk skylling utføres når du slår maskinen AV og PÅ, etter at du har brygget en kaffe eller etter at du har brukt melkeskummeren.

Dette skyllevannet kan forårsake at det alltid er litt vann i dryppebrettet, eller at dryppebrettet fyller seg opp raskere enn forventet. Det betyr imidlertid ikke at maskinen lekker.

Merk: Hvis dryppebrettet er fullt etter at du har brygget to kopper kaffe, eller hvis dryppebrettet fyller seg opp med vann over natten, kan du kontakte oss for å få mer hjelp.