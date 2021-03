Hvis du skal bruke funksjonen for forhåndsmalt kaffe når du brygger, må maskinen være slått PÅ og klar til bruk før du fyller forhåndsmalt kaffe i beholderen.

Du må bare bruke én full, strøken skje kaffe med den medfølgende skjeen. For mye kaffe kan forårsake at bryggeenheten blir overfylt, og at bryggingen blir avbrutt. Kaffepulveret blir kastet, og ingen kaffe kommer ut.