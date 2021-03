Ettersom kaffepulveret er svært fint, er det helt normalt at noe av det havner inni og under bryggeenheten. Vi anbefaler at du skyller bryggeenheten til Philips/Saeco-espressomaskinen og rengjør innsiden hver uke.

Følg trinnene nedenfor for å rengjøre den, eller se instruksjonsvideoen vår:

Slå AV maskinen, og vent til den er helt avslått og stille (dette tar ca. 15–20 sekunder) Åpne servicedøren, og fjern bryggeenheten ved å trykke på PUSH-knappen på høyre side, holde den og trekke den mot deg Skyll bryggeenheten grundig med lunkent vann, og la den lufttørke før du setter den tilbake på plass

Hvis ingen av løsningene løste problemet, kan du kontakte oss for å få mer hjelp.