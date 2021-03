Når det er luft i maskinen, lager den mye støy og trekker ikke til seg vann fra vannbeholderen. Følg trinnene nedenfor for å løse dette:

Slå maskinen AV Tøm vannbeholderen, og fjern AquaClean-filteret (eller annet vannfilter) Fyll vannbeholderen med vann, og sett den tilbake på plass Slå maskinen PÅ igjen. Når maskinen er varmet opp, velger du varmt vann og tapper 2–3 kopper

Hvis du bruker et AquaClean-vannfilter, følger du disse ekstra trinnene for å være sikker på at filteret er klargjort og riktig montert for bruk:

Rist AquaClean-vannfilteret i fem sekunder Hold filteret opp-ned i en beholder/bolle med vann til det ikke kommer flere luftbobler ut Sett filteret tilbake i vannbeholderen, og fyll vannbeholderen med vann Start maskinen, og slå den av og på Velg varmt vann, og tapp 2–3 kopper

Merk: Hvis du har brukt AquaClean-vannfilteret i mer enn 3 måneder, kan det være tett og må byttes ut.