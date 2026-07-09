Vil bruk av rettetang ødelegge håret mitt?

Hvis du bruker Philips-rettetangen riktig, unngår du at håret blir skadet. Det er likevel viktig å gi håret ekstra pleie hvis du retter det regelmessig.
Hvis du ikke oppnår det ønskede resultatet første gangen du retter et parti av håret, venter du i 20 sekunder før du gjentar prosessen.
Vi anbefaler også at du lar håret få hvile i minst en hel dag og en hel natt, slik at det får mulighet til å komme seg.
Hvis du bruker en rettetang regelmessig, vil håret ditt trenge ekstra pleie, for eksempel ved å bruke varmeserum etter vask.
Du kan trygt bruke rettetangen regelmessig. Men jo oftere du bruker den, desto mer må du pleie håret ditt. Sørg for at du bruker hårprodukter som pleier håret og gir det fuktighet.
Før rettingen kan du bruke varmebeskyttende spray eller serum for å unngå varmeskade.
Godt vedlikehold av rettetangen er også viktig for å unngå skade på håret. Sørg for at du holder platene rene. Stylingproduktene som brukes i håret, kan feste seg på platene og føre til at håret splittes, eller at hårstråene rives ut.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:BHB968/00 , BHB968/10 , BHS732/00 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›