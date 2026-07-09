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Philips' støtte

Vil bruk av rettetang ødelegge håret mitt?

Hvis du bruker Philips-rettetangen riktig, unngår du at håret blir skadet. Det er likevel viktig å gi håret ekstra pleie hvis du retter det regelmessig.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: BHB968/00 , BHB968/10 , BHS732/00 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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