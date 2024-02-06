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Philips' støtte

Er Philips-hårstyleren asbestfri?

Philips er opptatt av å beskytte miljøet og helsen til brukerne våre. Derfor er alle Philips' hårpleieprodukter fri for asbest.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: BHB968/00 , BHB968/10 , BHD350/10 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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