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Er Philips-hårstyleren asbestfri?
Philips er opptatt av å beskytte miljøet og helsen til brukerne våre. Derfor er alle Philips' hårpleieprodukter fri for asbest.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: BHB968/00 , BHB968/10 , BHD350/10 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›
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