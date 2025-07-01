Hvordan og når bruker jeg olje i Philips Airfryer?

Du kan bruke hvilken som helst form for grill-/bake-/steke-/frityrolje i Philips Airfryer. I tillegg kan du også bruke animalsk fett.



Merk:

Tilsett olje kun i ingrediensene, og ikke direkte i skålen til Airfryer.

Forhåndsfritert mat som frosne pommes frites, kyllingnuggets, vårruller osv. trenger ikke ekstra olje.

Ikke bruk kaldpresset olje, ettersom oljen kan brenne ved høy temperatur.

Skrell potetene, og kutt dem i ønsket form. La potetbitene ligge i vann i en bolle i minst 30 minutter før du tar dem ut og tørk dem med kjøkkenpapir. Ha en halv spiseskje olje i en bolle. Legg potetene i bollen, og bland sammen til potetene er dekket med olje. Bruk et kjøkkenredskap eller hendene til å legge potetene i kurven på Airfryer.

Tørk utsiden av maten med kjøkkenpapir om nødvendig. Pensle litt olje på utsiden av maten, eller bruk oljespray. Kun ett lag. Overflødig olje vil dryppe ned i pannen på Airfryer under friteringsprosessen med varm luft.

Bland enten litt olje i brødsmulene før du panerer maten, eller spray litt olje på paneringen etterpå.: Du kan også marinere kjøtt eller fjærfe i stedet for å pensle på olje.Løste disse tiltakene problemet? Ta kontakt for mer hjelp.