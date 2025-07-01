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Hvordan og når bruker jeg olje i Philips Airfryer?

Selv om du ikke trenger olje i Philips Airfryer for å tilberede maten, kan du tilsette olje direkte på de ferske ingrediensene når du forbereder dem, for eksempel nyskrelte poteter eller kylling, noe som vil gi et sprøtt lag og forbedre den generelle smaken på maten.
Merk: Hell aldri olje i skålen til Airfryer.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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