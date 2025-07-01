Hvordan og når bruker jeg olje i Philips Airfryer?
Selv om du ikke trenger olje i Philips Airfryer for å tilberede maten, kan du tilsette olje direkte på de ferske ingrediensene når du forbereder dem, for eksempel nyskrelte poteter eller kylling, noe som vil gi et sprøtt lag og forbedre den generelle smaken på maten. Merk: Hell aldri olje i skålen til Airfryer.
Du kan bruke hvilken som helst form for grill-/bake-/steke-/frityrolje i Philips Airfryer. I tillegg kan du også bruke animalsk fett.
Merk:
Tilsett olje kun i ingrediensene, og ikke direkte i skålen til Airfryer.
Forhåndsfritert mat som frosne pommes frites, kyllingnuggets, vårruller osv. trenger ikke ekstra olje.
Ikke bruk kaldpresset olje, ettersom oljen kan brenne ved høy temperatur.
Tilsett olje i hjemmelagde retter med potet (for eksempel pommes frites):
Skrell potetene, og kutt dem i ønsket form.
La potetbitene ligge i vann i en bolle i minst 30 minutter før du tar dem ut og tørk dem med kjøkkenpapir.
Ha en halv spiseskje olje i en bolle. Legg potetene i bollen, og bland sammen til potetene er dekket med olje.
Bruk et kjøkkenredskap eller hendene til å legge potetene i kurven på Airfryer.
Slik bruker du olje på større ingredienser (som kyllinglår eller kjøtt):
Tørk utsiden av maten med kjøkkenpapir om nødvendig.
Pensle litt olje på utsiden av maten, eller bruk oljespray. Kun ett lag. Overflødig olje vil dryppe ned i pannen på Airfryer under friteringsprosessen med varm luft.
Slik bruker du olje på brødpanerte retter: Bland enten litt olje i brødsmulene før du panerer maten, eller spray litt olje på paneringen etterpå.
Tips: Du kan også marinere kjøtt eller fjærfe i stedet for å pensle på olje.
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Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›