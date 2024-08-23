Slik sjekker du om Philips Avent-smokken er trygg å bruke

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Kontroller Philips Avent-smokken manuelt før hver bruk. Følg denne instruksjonsvideoen om hvordan du utfører en sikkerhetssjekk av Philips Avent-smokken. De samme instruksjonene gjelder for Philips Avent Soothie.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCF091/38 , SCF087/24 , SCF087/25 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›
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