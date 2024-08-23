Slik sjekker du om Philips Avent-smokken er trygg å bruke

Vi anbefaler å bytte ut smokker etter fire ukers bruk av sikkerhetshensyn og hygieniske årsaker. Smokken må byttes ut enda tidligere hvis den er skadet på noen måte. Bytt ut Philips Avent-smokken hvis den er skadet på noen måte. Instruksjoner for å sjekke smokken:

Sjekk smokken før hver bruk Trekk alle delene av smokken i alle retninger for å se etter tegn på slitasje Pass på at smokken ikke har sprekker

En misfarget smokk er trygg å bruke og vil ikke skade babyen, forutsatt at smokken er i god stand.