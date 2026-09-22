Hva slags vann kan jeg bruke i Philips Aquatrio-støvsugeren?

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Se bildet nedenfor og les informasjonen i artikkelen vår for å finne ut om du kan bruke varmt/destillert vann eller gulvrengjøringsmiddel for modellen din av av Philips AquaTrio-støvsugeren.
Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 7000-serien fungerer på samme måte uansett om vannet er varmt, lunkent eller kaldt. Du kan bruke varmt vann på opptil 50 °C og et flytende rengjøringsmiddel som ikke skummer.
Hvis du bare bruker destillert vann, vil ikke apparatet fungere som det skal. Hvis du foretrekker å bruke destillert vann, kan du tilsette vann fra springen eller et gjennomsiktig flytende gulvrengjøringsmiddel som ikke skummer. Støvsugeren er utformet for å fungere perfekt med vann fra springen.
Tips og triks:
Du kan bruke et flytende rengjøringsmiddel som ikke skummer, og varmt vann på opptil 50 °C til Philips AquaTrio 9000-serien. Ytelsen til AquaTrio er like god med varmt, lunkent eller kaldt vann.
Den våte pinnen fungerer ikke ordentlig bare med destillert vann. Hvis du foretrekker å bruke destillert vann, må du alltid tilsette litt vann fra springen eller et gjennomsiktig flytende gulvrengjøringsmiddel som ikke skummer. Philips AquaTrio Cordless er utviklet for å fungere perfekt med vann fra springen.
Les videre for å få flere tips og triks.
Tilsett flytende gulvrengjøringsmiddel i beholderen for rent vann
Tilsett først 10 ml Philips-gulvrengjøringsmiddel i beholderen for rent vann. Fyll rent vann i vannbeholderen opp til MAX-merket. Det anbefales å bruke originalt Philips-gulvrengjøringsmiddel (XV1792/01) med lavtskummende væske som kan fortynnes i vann. Når du bruker et annet egnet flytende gulvrengjøringsmiddel, må du tilsette maksimalt 10 ml i beholderen for rent vann (se bilde a)
Merk: Philips har bare testet dette apparatet med XV1792 Philips-gulvrengjøringsmiddel. Andre rengjøringsmidler kan føre til for mye skumdannelse, noe som reduserer ytelsen og kan føre til at apparatet ikke fungerer som det skal.
Tilsett varmt vann i tanken for rent vann
Ha varmt vann på opptil 50 °C eller kaldt vann i vannbeholderen (se bilde b)
Du kan bruke et flytende gulvrengjøringsmiddel og/eller varmt vann til Philips AquaTrio Pro-støvsugeren. Apparatet fungerer ikke ordentlig bare med destillert vann. Hvis du foretrekker å bruke destillert vann, må du alltid tilsette litt vann fra springen eller et gjennomsiktig flytende gulvrengjøringsmiddel. Philips AquaTrio Pro er utviklet for å fungere perfekt med vann fra springen. Les videre for tips og triks.
Tilsette flytende gulvrengjøringsmiddel i beholderen for rent vann
Hvis du vil bruke et flytende gulvrengjøringsmiddel, fyller du først beholderen for rent vann med vann. Deretter tilsetter du 10 ml av Philips-gulvrengjøringsmiddelet som er angitt på flasken. Det anbefales å bruke originalt Philips-gulvrengjøringsmiddel (XV1792/01) med lavtskummende væske som kan fortynnes i vann. Når du bruker et annet egnet flytende gulvrengjøringsmiddel, må du tilsette maksimalt 5 ml i beholderen for rent vann.
Merk: For å forhindre skade på apparatet må du aldri ha voks, eddiksyre (eddik), avkalkingsmiddel eller gulvvedlikeholdsprodukter som ikke kan fortynnes, eller som ikke er egnet for hardt gulv, i beholderen for rent vann. Bruk et lavtskummende eller skumfritt gulvrengjøringsmiddel som egner seg for hardt gulv.
Tilsett varmt vann i beholderen for rent vann
. Du kan ha varmt vann på opptil 50 °C eller kaldt vann i vannbeholderen (se bilde).
Du kan bruke et flytende gulvrengjøringsmiddel og/eller varmt vann til Philips AquaTrio-støvsugeren. Siden vannet inne i apparatet ikke varmes opp, skjer det ingen kalkoppbygging. Derfor er det ikke nødvendig å bruke destillert vann. Hvis du vil bruke den typen vann, kan du gjøre det. Les videre for tips og triks.
Tilsette flytende gulvrengjøringsmiddel i beholderen for rent vann
Hvis du vil bruke et flytende gulvrengjøringsmiddel, fyller du først beholderen for rent vann med vann. Deretter tilsetter du 10 ml av Philips-gulvrengjøringsmiddelet som er angitt på flasken. Det anbefales å bruke originalt Philips-gulvrengjøringsmiddel (XV1792/01) med lavtskummende væske som kan fortynnes i vann. Når du bruker et annet egnet flytende gulvrengjøringsmiddel, må du tilsette maksimalt 5 ml i beholderen for rent vann (se bilde).
Merk: For å forhindre skade på apparatet må du aldri ha voks, eddiksyre (eddik), avkalkingsmiddel eller gulvvedlikeholdsprodukter som ikke kan fortynnes, eller som ikke er egnet for hardt gulv, i beholderen for rent vann. Bruk et lavtskummende eller skumfritt gulvrengjøringsmiddel som egner seg for hardt gulv.
Tilsett varmt vann i beholderen for rent vann
. Du kan ha lunkent vann på opptil 35 °C eller kaldt vann i vannbeholderen.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›
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