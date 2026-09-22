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Philips' støtte

Hva slags vann kan jeg bruke i Philips Aquatrio-støvsugeren?

Se bildet nedenfor og les informasjonen i artikkelen vår for å finne ut om du kan bruke varmt/destillert vann eller gulvrengjøringsmiddel for modellen din av av Philips AquaTrio-støvsugeren.

aquatrio-modeller

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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