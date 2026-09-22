Hva slags vann kan jeg bruke i Philips Aquatrio-støvsugeren?

Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 7000-serien fungerer på samme måte uansett om vannet er varmt, lunkent eller kaldt. Du kan bruke varmt vann på opptil 50 °C og et flytende rengjøringsmiddel som ikke skummer.



Hvis du bare bruker destillert vann, vil ikke apparatet fungere som det skal. Hvis du foretrekker å bruke destillert vann, kan du tilsette vann fra springen eller et gjennomsiktig flytende gulvrengjøringsmiddel som ikke skummer. Støvsugeren er utformet for å fungere perfekt med vann fra springen.



Tips og triks:

Tilsett varmt vann i beholderen for rent vann Du kan fylle varmt vann opptil 50 °C eller kaldt vann i vannbeholderen (se bilde A).

Tilsett flytende gulvrengjøringsmiddel i beholderen for rent vann: Tilsett 15 ml Philips-gulvrengjøringsmiddel i beholderen med rent vann (se bilde B). Fyll rent vann i vannbeholderen opp til MAX-merket.



Det anbefales å bruke originalt Philips-gulvrengjøringsmiddel ( XV1792/01 ) med lavtskummende væske som kan fortynnes i vann. Når du bruker et annet egnet flytende gulvrengjøringsmiddel, må du tilsette maksimalt 15 ml i beholderen for rent vann (se bilde nedenfor).

) med lavtskummende væske som kan fortynnes i vann. Når du bruker et annet egnet flytende gulvrengjøringsmiddel, må du tilsette maksimalt 15 ml i beholderen for rent vann (se bilde nedenfor). Philips har bare testet dette apparatet med XV1792 Philips-gulvrengjøringsmiddel. Andre rengjøringsmidler kan føre til for mye skumdannelse, noe som reduserer ytelsen og kan føre til at apparatet ikke fungerer som det skal.

Se videoen nedenfor med trinnvise instruksjoner for hvordan du fyller vannbeholderen.