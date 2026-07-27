Hvorfor er det et mellomrom mellom børstehodet og håndtaket?

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Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX8312/11 , HX9815/98 , HX9815/92 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›
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