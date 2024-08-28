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Philips' støtte

Kan jeg bruke Sonicare-laderen sammen med andre tannbørster?

Vi anbefaler at du bruker laderen som fulgte med Philips Sonicare-tannbørsten. Noen ladermodeller kan brukes av ulike tannbørster. Finn hvilken av de ulike typer ladere nedenfor som passer til din Sonicare-tannbørste.

Merk: Hvis du befinner deg i Kina og kjøpte tannbørsten din før 1. september 2024, kan du ringe 4008 800 008 for å få hjelp.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX3689/43 , HX3792/12 , HX3792/11 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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