Philips' støtte Kan jeg bruke Sonicare-laderen sammen med andre tannbørster?

Vi anbefaler at du bruker laderen som fulgte med Philips Sonicare-tannbørsten. Noen ladermodeller kan brukes av ulike tannbørster. Finn hvilken av de ulike typer ladere nedenfor som passer til din Sonicare-tannbørste.



Merk: Hvis du befinner deg i Kina og kjøpte tannbørsten din før 1. september 2024, kan du ringe 4008 800 008 for å få hjelp.

Laderne til DiamondClean og DiamondClean Smart ser like ut, men de fungerer bare med tannbørsten de fulgte med på. Se tabellen nedenfor, og kontroller at koden nederst på laderen er kompatibel med koden nederst på tannbørstehåndtaket.

Alle Sonicare-tannbørster som har hull i bunnen av håndtaket, kan bruke våre ladere som har en fast pinne på sokkelen. Merk: DiamondClean- og Prestige-serien kan ikke bruke denne laderen. Modell-IDer er:

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX3689/43 , HX3792/12 , HX3792/11 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›