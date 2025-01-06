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Philips' støtte

Hvordan lader jeg Sonicare-tannbørsten min?

Hvis instruksjonene nedenfor ikke hjelper, kan du kontakte oss eller klikke her for å sende inn en garantiforespørsel på nett, slik at vi kan hjelpe deg med å få en erstatningsenhet. Alle Sonicare-tannbørster og -tannspylere har 2 års garanti. 

Avhengig av hvilken modell du har, kan du lade Philips Sonicare-tannbørsten på en annen måte. Pass på at du bruker den originale laderen som fulgte med tannbørsten. Ikke alle Sonicare-ladere er kompatible med andre tannbørster. Laderen kan bruke en USB-A-kontakt som krever en veggadapter (følger ikke med).

Les følgende instruksjoner om hvordan du lader tannbørsten. 
  1. Koble laderen til et uttak.
  2. Plasser tannbørstens håndtak på laderen.
  3. Batteriindikatoren begynner å blinke* for å vise at tannbørsten lades. Den slutter å blinke når den er fulladet, noe som kan ta opptil 24 timer. 
Du kan la tannbørsten stå på en tilkoblet lader mellom tannpussene, siden dette ikke påvirker batteriets levetid. 

*Merk: DailyClean 1100 har ingen indikatorlampe for batteriet.
 

Sonicare-standardlader

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX6600/11 , HX6600/52 , HX6600/51 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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