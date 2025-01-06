Hvordan lader jeg Sonicare-tannbørsten min?

Hvis instruksjonene nedenfor ikke hjelper, kan du kontakte oss eller klikke her for å sende inn en garantiforespørsel på nett, slik at vi kan hjelpe deg med å få en erstatningsenhet. Alle Sonicare-tannbørster og -tannspylere har 2 års garanti.
Avhengig av hvilken modell du har, kan du lade Philips Sonicare-tannbørsten på en annen måte. Pass på at du bruker den originale laderen som fulgte med tannbørsten. Ikke alle Sonicare-ladere er kompatible med andre tannbørster. Laderen kan bruke en USB-A-kontakt som krever en veggadapter (følger ikke med).
Les følgende instruksjoner om hvordan du lader tannbørsten.
Koble laderen til et uttak.
Plasser tannbørstens håndtak på laderen.
Batteriindikatoren begynner å blinke* for å vise at tannbørsten lades. Den slutter å blinke når den er fulladet, noe som kan ta opptil 24 timer.
Du kan la tannbørsten stå på en tilkoblet lader mellom tannpussene, siden dette ikke påvirker batteriets levetid.
*Merk: DailyClean 1100 har ingen indikatorlampe for batteriet.
Plasser tannbørstens håndtak i ladeglasset eller stativet, og sett det på ladebasen.
Koble ladebasen til en stikkontakt.
Batteriindikatoren begynner å blinke hvitt eller grønt for å vise at tannbørsten lades. Den slutter å blinke når den er fulladet, noe som kan ta opptil 24 timer.
Sett tannbørstens håndtak inn i reiseetuiet.
Koble en mini-USB-kabel til reiseetuiet.
Koble USB-kabelen til en 5 V IPX-4 USB-veggadapter.
Batteriindikatoren begynner å blinke hvitt eller grønt for å vise at tannbørsten lades. Den slutter å blinke når den er fulladet, noe som kan ta opptil 24 timer.
Koble USB-kabelen til adapteren og koble den til et uttak.
Plasser tannbørsten vertikalt på den hevede overflaten på ladeplaten.
Ladeplaten piper, og batteriindikatoren begynner å blinke hvitt for å vise at tannbørsten lades. Den slutter å blinke og blir hvit når den er fulladet, noe som kan ta opptil 12 timer.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:HX6600/11 , HX6600/52 , HX6600/51 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›