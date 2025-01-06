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Philips' støtte

Kan jeg bytte ut batteriet på Sonicare-tannbørsten min?

Hvis Sonicare-tannbørsten ikke slår seg på, kan du sannsynligvis ikke løse problemet bare ved å bytte batteriet. Du kan sende inn en garantiforespørsel på nettet for å få hjelp med å skaffe en erstatningsenhet her  eller kontakte oss her.  Alle Sonicare-tannbørster og -tannspylere har 2 års garanti.

Det innebygde oppladbare batteriet kan fjernes for avhending, og du finner instruksjoner for fjerning av batteriet i håndbøker og dokumentasjon for produktet ditt her. Hvis du ikke er komfortabel med å demontere elektronikk, anbefaler vi at du oppsøker profesjonell hjelp hos ditt lokale verksted for elektronikk.

Vi anbefaler at du ikke bytter ut batteriet selv, fordi det kan øke risikoen for brannfare eller andre potensielle sikkerhetsfarer.

Merk: Hvis du åpner tannbørsten, blir garantien ugyldig.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX6600/41, HX6600/13, HX6600/12. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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