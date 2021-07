Vi ønsker å minne deg på at dette skjemaet bare gjelder for forespørsler som gjelder personvern. Generelle spørsmål om kundeservice vil ikke besvares hvis de sendes gjennom dette skjemaet. Hvis spørsmålet ditt ikke er knyttet til personvern, kan du sende inn spørsmålet ditt her: www.philips.com/support