Babyen veksler mellom mye aktivitet og hvile. Dens timeplan er ofte annerledes enn din, og det kan være at den bestemmer seg for å våkne og sprelle akkurat når du har lagt deg for å sove.

Svangerskapet føles kanskje mye mer ekte etter at du har kjent babyens bevegelser for første gang. Det er det perfekte øyeblikket for å knytte bånd med babyen din, fordi den reagerer på stemmen og berøringen din.

Dette er også en flott mulighet for partnere, venner og familie å knytte bånd med den lille og kjenne de herlige sparkene.