Gi næring til deg og babyen under svangerskapet

Under svangerskapet er det noen næringsstoffer du trenger mer av enn andre. Hvis du følger inntaksanbefalingen RDA (Recommended Dietary Allowance), er du sikker på at du ikke får i deg for mye av noe. Her er noen næringsstoffer det er fint å ha som et tillegg til kostholdet ditt:

Kolin (minste inntaksanbefaling 450 mg)

Dokosaheksaensyre (DHA) (minste anbefalte daglige dose 200 milligram)

Kalium (minste anbefalte daglige dose 4,700 milligram)

Riboflavin (minste anbefalte daglige dose1,4 milligram)

Vitamin B6 (minste anbefalte daglige dose)

Vitamin B12 (minste anbefalte daglige dose 2,6 mikrogram)

Vitamin C (minste anbefalte daglige dose 85 milligram)

Vitamin D (minste anbefalte daglige dose 15 mikrogram)

Sink (minste anbefalte daglige dose 11 milligram)