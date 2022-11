Fem måter å skape et miljøvennlig barnerom på

Hvis du noen gang har funnet ut hva karbonavtrykket ditt er, vil du bli overrasket over hvor mye det øker når du legger til barn i regnestykket. Det er fordi babyer trenger mange ting. Mens du løper rundt for å kjøpe et babybadekar, onesier og smekker, bygger barnet ditt opp et betydelig karbonavtrykk på egen hånd – alt før barnet engang går. Her er den gode nyheten. Selv små tiltak kan redusere miljøpåvirkningen ved å ha en baby. Så hvorfor ikke starte din grønne oppdragelsesreise ved å skape et miljøvennlig barnerom som er bra for babyen og planeten. Følg vår 5-trinns plan for alt du trenger å vite.