Når fødselen nærmer seg, lønner det seg å ikke være så langt hjemmefra. Unngå lange bilturer, sannsynligvis er det ikke veldig fristende uansett! Finn en måte å være i nærheten av hjemmet på uten at det blir for kjedelig. Du kan invitere venner på besøk eller se om du kan gjøre noe i nabolaget.

Sørg for at du alltid har mobilen med deg, og at den alltid er fulladet så du kan ringe noen med én gang de første riene kommer. Sørg for at du alltid er på steder med god telefondekning, hvis det er mulig. Det er nok ingen som har lyst til å være på tur langt ute på landet når riene kommer for så å finne ut at det ikke er mobildekning der.