Philips AquaTrio er et 3-i-1-system med avansert ytelse, laget for alle typer skitt og søl en hektisk hverdag har å by på. Designet for å gi deg komplett, hygienisk rengjøring i alle rom – på alle typer gulv*. Oppsettet med støvsuger og mopp støvsuger og vasker harde gulv grundig og samtidig ved hjelp av det unike AquaSpin-munnstykket med to kraftige børster.

Det avanserte oppsettet med kun støvsuger er designet for grundig rengjøring uten vann. Du kan enkelt bytte til oppsettet med kun støvsuger for å samle opp smuss fra alle typer harde gulv og myke underlag, som tepper og ryer.

Avtakbar håndholdt-oppsettet er perfekt for lettvint rengjøring av møbeltrekk, hyller og bordflater, såvel som kjappe rengjøringer og bilvask.

*Tregulv: Kun egnet til ikke-absorberende gulv