SpeedPro Max

Kommer til overalt



Støvsugerens utforming gjør det lettere å komme til i hjørner, på lister og under møbler.Det at motoren og støvbeholderen er plassert oppå støvsugeren, gir en smidigere rengjøring. Ved å bruke det fleksible munnstykket kan du nå både se og komme til støv og smuss under lave møbler.