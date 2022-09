Sesambagels

Ta brødskiven til et nytt nivå med denne oppskriften på nydelige hjemmelagde bagels. Disse New York-inspirerte bagelsene har en unik tekstur som oppnås ved å koke deigen før steking. Dette gir dem den karakteristiske seige og sprø skorpen, samtidig som de er myke inni. Med kjøkkenmaskinen, som gjør all eltingen, og den trinnvise veiledningen vår får du nydelige bagels på første forsøk. Tips: Bruk Manitoba-mel i denne oppskriften, siden det høye gluteninnholdet gjør at du får en myk og elastisk deig som er lett å arbeide med, og som gir det beste sluttresultatet.

Ingredienser

440 g Manitoba-mel

7 g tørrgjær

20 g sukker

6 g salt 300 ml lunkent vann

1 egg

1 ss vann

3 ss sesamfrø

Fremgangsmåte