AirFryer Combi 7000-serien XXL

I motsetning til en konvensjonell frityrgryte trenger du bare en spiseskje olje, eller mindre for å tilberede velsmakende mat i Airfryer. Airfryeren steker maten med sirkulerende varmluft gjennom en prosess som går under navnet Rapid CombiAir. Takket være denne teknologien inneholder pommes frites som er tilberedt i en Philips Airfryer Combi, opptil 75 % mindre fett enn pommes frites tilberedt i en frityrgryte. Ettersom det ikke er behov for frityrolje, skaper matlagingen i en Airfryer Combi mindre lukt enn tilsvarende steking i en konvensjonell frityrgryte.