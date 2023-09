Med bare ett knappetrykk tilbereder LatteGo silkemykt melkeskum for melkebaserte kaffedrikker, takket være den kraftulle sykloniske skummeteknologien. Det gjelder også for plantebaserte melkealternativer. LatteGo er det raskeste melkesystemet å rengjøre, med bare 2 deler og ingen slanger. LatteGo-delene kan rengjøres på bare 10 sekunder under springen eller i oppvaskmaskinen. *Philips tilbyr ikke automatisk rengjøring av LatteGo, da den fortsatt trenger ekstra rengjøring.​