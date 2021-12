Allergimidler finnes i en rekke former, avhengig av reaksjonens alvorlighetsgrad. Visste du at det finnes en rekke midler du kan prøve hjemme? Her er noen av de beste måtene å håndtere symptomer på pelsallergi hjemme:

Saltvann. Neseskylling kan fungere godt for symptomer på pelsdyrallergi - du kan bruke en neseskyller eller remedier fra apoteket. 1

Neseskylling kan fungere godt for symptomer på pelsdyrallergi - du kan bruke en neseskyller eller remedier fra apoteket. Brennesle te. En slurk eller to kan hjelpe til med å berolige sår hals og lindre irritasjonen forårsaket av en hunde- eller katteallergi, på grunn av dens anti-inflammatoriske egenskaper.

En slurk eller to kan hjelpe til med å berolige sår hals og lindre irritasjonen forårsaket av en hunde- eller katteallergi, på grunn av dens anti-inflammatoriske egenskaper. Nesespray. En nesespray kan hjelpe til med å åpne luftveiene og redusere irritasjonen.

En nesespray kan hjelpe til med å åpne luftveiene og redusere irritasjonen. Fuktighetsgivende øyedråper. Lett kløen med en beroligende løsning.

Du bør alltid søke legehjelp for allergisymptomer, spesielt hvis de er alvorlige eller hvis det er noe du er usikker på.