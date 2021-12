Mange av metodene for lindring av støvallergi er de samme som for andre allergi-behandlinger: det handler om å redusere eksponeringen for allergenet. Den gode nyheten er at akkurat som du kan lindre kjæledyrallergi og høysnue hjemme, kan du også lett lindre symptomer på støvallergi hjemme.

Det er spesifikke støvallergimidler og tilnærminger som virkelig kan hjelpe til med å håndtere problemer forårsaket av støvmidd spesielt, men la oss først se på vanlige symptomer på støvallergi.