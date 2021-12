Hvis du lider av høysnue-allergi, har du kanskje lurt på om luftrensere er nyttige, og om det er verdt å få seg en til å hjelpe mot høysnue? Det korte svaret er ja! Luftrensere som Philips Air Purifier Series 4000i har klinisk vist seg å redusere allergener som pollen med hele 99,97%. Ved å fjerne pollenpartiklene i luften, fjerner luftrensere de luftbårne utløserne som forårsaker høysnue-symptomer.

Tips: En kvalitetsmaskin, som Philips Air Purifier Series 4000i, er ett av de beste virkemidlene mot høysnue som finnes - den har en høy ren luftleveringshastighet (CADR), og bruker bare åtte minutter på å rense all luften i rommet. I stedet for at pollen setter seg fast i øynene, nesen eller halsen, trekker filteret inn allergenene og renser luften, og gir deg mye bedre luftkvalitet i hjemmet ditt.

Nå vet du alt du trenger å vite om hva som forårsaker høysnue, symptomer og behandling, inkludert enkle hjemmeremedier. Sett disse tipsene ut i livet for å lindre symptomene dine og redusere din eksponering for allergener.

