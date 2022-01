Så, hvordan lager du iskaffe? Først og fremst: sørg for at du har alle nødvendige ingredienser og kaffelagingsutstyr. Her er det du trenger for å nyte din egen iskaffe hjemme:



Kaffemaskin

Malt kaffe

Glass

Is

Skje

Ditt valg av melk





Kvaliteten på den hjemmelagde iskaffen din kommer til syvende og sist an på kvaliteten på kaffemaskinen, hvis kaffen ikke er god vil det ikke hjelpe å avkjøle den. Hvis du ikke allerede har en god kaffemaskin hjemme, bør du vurdere å velge en med personlige innstillinger for å hjelpe deg med å lage deilig kaffe og espressodrikker med letthet.



Vær sikker på at du har malt kaffe for hånden, så vel som melken du vil ha – enten du velger hel, skummet, mandelmelk eller andre meierifrie alternativer. Fyll glasset med is og ha en skje klar til å blande alt sammen. Når du har disse varene på lager på kjøkkenet ditt, er du klar til å lære og lage iskaffe.