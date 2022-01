En god kokk begynner aldri å lage mat uten først å sørge for at de har alle nødvendige ingredienser og verktøy. På samme måte, før du begynner å lage cappuccino hjemme, sørg for at du har alt du trenger klart. Den gode nyheten er at det ikke er mange ingredienser som trengs for en cappuccino-oppskrift:



Espresso

Kald melk

Metallmugge til å steame melk i

Espressomaskin





Tips: Når du velger melk til cappuccino, må du huske på at ulike typer melk skummer forskjellig. For mer informasjon om hvilken melk du bør bruke og hvilken type som skummer best, les artikkelen vår om skumming av melk.