Forskjellen på kaldbrygget kaffe og iskaffe

Før cold brew-trenden kom på scenen var det iskaffe som gjaldt. Dette er fortsatt en veldig populær drikk blant kaffeelskere. Så, hva er iskaffe?



Iskaffe brygges på samme måte som vanlig kaffe: med varmt vann. Men i motsetning til vanlig kaffe helles iskaffe over is før den serveres, slik at det er en avkjølt drikk. Dette betyr at det er to viktige forskjeller på cold brew og iskaffe når det gjelder bryggeprosess: temperaturen på vannet, og hvor lenge kaffen trekker.



Fordi kaffen trekker i kortere tid, er iskaffe mye mindre konsentrert enn cold brew. Den fortynnes ytterligere når den serveres over is, og serveres vanligvis med tilsatt vann. En vanlig iskaffe inneholder rundt 165 mg koffein.



I tillegg til forskjellig konsentrasjon og koffeinnivå, er det forskjell på cold brew og iskaffe når det gjelder smak. Cold brew er mye sterkere i smaken, men har også en tendens til å ha en jevnere og mindre syrlig smak. Dette er fordi kaffen trekkes ut saktere, og med kaldt vann. Sjekk ut denne artikkelen for informasjon om hvordan du lager din egen hjemmelagde iskaffe.



Nå som du vet forskjellen på cold brew og iskaffe, kan du bestille med sikkerhet på din lokale kaffebar!