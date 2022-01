Alt kommer an på hvordan du lager det. Både kaffe og espresso involverer bønner og varmt vann. Men espresso brygges med mer trykk, vann skyves gjennom den espressomalte kaffen på under 30 sekunder. Dette er annerledes enn å lage kaffe, som er avhengig av langsom filtrering av varmt vann gjennom den malte kaffen.



For å være nøyaktig er presset for å lage kaffe ganske enkelt gravitasjon. Men presset for en espresso er vanligvis én bar (130 psi). Dette er et betydelig press, som er det som gir espresso en så intens smak på så kort tid. Det er derfor en espressomaskin er ideell for å lage espresso. Selv om det finnes ulike metoder som ikke krever en spesialisert maskin, kan en helautomatisk espressomaskin sikre nøyaktighet og generelt bedre espressokvalitet.



Malingsgraden er en annen forskjell på kaffe og espresso. En middels malingsgrad er standardanbefalingen for brygging av kaffe i dryppfilter. Espresso er avhengig av en finere malingsgrad for bedre å eksponere bønnenes overflate for vannet. Men pass på at du ikke maler for fint, da dette kan tette brygget. Du vil med andre ord bruke en malingsgrad som er et sted mellom fin og medium-fin for en espresso.