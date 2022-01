Bitter kaffe? Her er hvorfor



Lei av å spørre deg selv ‘hvorfor er kaffen min bitter!?’ Du har kommet til rett sted. Det er så skuffende når du tar din første slurk kaffe og oppdager at den smaker bittert. Det er noen få faktorer som kan resultere i bitter eller sur kaffe, inkludert kaffe av dårlig kvalitet, skittent bryggeutstyr og et unøyaktig forhold mellom kaffe og vann. Hvis kaffen din har en sur smak, eller du bare vil vite hvordan du får kaffe til å smake godt hele tiden, er vi her for å si deg hvordan.