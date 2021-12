Å forstå hvordan du rengjør en madrass er enkelt med følgende trinn.



Trinn 1: Luft madrassen

Den beste måten å rengjøre en madrass på starter med lufting: et trinn du kan gjøre regelmessig. I stedet for å re sengen med en gang om morgenen, bretter du dynen tilbake og legger madrassen på siden. Det gjør det mindre sannsynlig at støvmidd legger seg til rette i madrassen, og fuktighet kan fordampe. Dette bidrar til å forhindre mugg og muggen lukt.



Trinn 2: Rengjør trekkene

Etter at du har luftet madrassen, vasker du laken og madrasstrekket. Dette hjelper ikke bare med å bli kvitt midd fra madrassen ved å forstyrre middens arnested, men det holder også sengetøyet hygienisk og mykt.



For best resultat, vask sengetøyet ditt en gang i uken og madrasstrekket annenhver måned.



De følgende trinnene vise deg hvordan du rengjør en madrass i dybden selv.





Trinn 3: Hvordan fjerne midd fra madrass med støvsuging



Støvsug madrassen hver uke for å fjerne støvmidd, pluss flass og hår. Dette er spesielt viktig hvis hunden eller katten sover på sengen din og etterlater hår, eller hvis noen i husstanden din har støvmiddallergi. Med en kraftig trådløs støvsuger som Philips Series 8000 kan du rengjøre madrassen raskt og grundig. I tillegg til kraftig sugeeffekt gjør støvsugerens utforming at du lett kan rengjøre under sengen.



Trinn 4: Rengjør madrassen med natron for å fjerne flekker og lukt



Selvfølgelig kan du ikke putte en madrass i vaskemaskinen, men du kan fjerne flekker og lukt med natron. Slik rengjør du en madrass i dybden med noe de fleste har i kjøkkenskapet.