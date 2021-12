Som nevnt tidligere liker støvmidd et fuktig klima. Så når det gjelder å forhindre støvmidd, må du sørge for at fuktighetsnivået i hjemmet ditt ikke er for høyt; rundt 40-50% er ideelt. For å redusere fuktigheten kan du:



Lufte ut regelmessig ved å ha vinduene åpne på vidt gap i flere minutter.

Alltid lufte ut når du henger opp vått tøy inne.

Slå på avtrekksviften for så å lufte ut, når du lager mat.