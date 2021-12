Du er tilbake fra en solrik ferie, har 'losset' av barna og din firbente venn, og nå vil du ta fatt på litt grundig bilrengjøring for å kvitte deg med smuss og hår. Det er hundehår på setene, på gulvmattene - i grunnen overalt! Så du vil vite hvordan du kan fjerne hundehår fra bilmatter og seter. Den gode nyheten er at fjerning av hundehår fra bilinteriør er raskt og enkelt - når du vet hvordan. Bare følg tipsene nedenfor.



Tips 1: Start med å støvsuge bilen! Bruk en kraftig håndstøvsuger som for eksempel Philips MiniVac EnergyCare. Den er superrask, fjerner dyrehår fra bagasjerom/gulv på et blunk, og er takket være fugemunnstykket ideell for å støvsuge problemfritt i sprekken mellom setene. På denne måten kan du komme til på de vanskeligste steder og fjerne alt hundehår fra bilen.



Tips 2: Bruk en fuktig gummihanske i tillegg til støvsugeren for å fjerne hundehår fra bilsetene. Bare dra håndflaten forsiktig over setetrekk med gummihansken på og bruk støvsugeren samtidig. Den våte gummihansken vil fjerne dyrehår fra bilsetene mens støvsugingen vil hjelpe til med å fjerne eventuelle rester. Sørg for å rengjøre gummihansken etterpå!



Tips 3: For å redusere rengjøringsmengden må du stelle pelsen til hunden din regelmessig, spesielt når den røyter. Dette hjelper ikke bare til med å holde hjemmet ditt rent, men også bilen. Behovet for å fjerne hundehår fra bilseter og matter vil reduseres, og behovet for å fjerne hundehår fra tepper og sofaer reduseres også.



Tips 4: Spre noen gamle tepper bak i bilen der din firbente venn holder til. Dette bidrar ikke bare til å redusere et hårete, gjørmete bilinteriør ved å begrense mengden smuss, uventede "souvenirer" fra skogsturen og hundehår i bagasjerommet, men bidrar også til å gjøre turen mer behagelig for hunden din. Tepper er enkle å rengjøre. Kast dem i vaskemaskinen og tørketrommelen, bruk støvsugeren, eller prøv en god gammeldags teppebanker.



Med våre tips holder du ikke bare bilinteriøret rent, du sparer også tid og sørger for at kjæledyret ditt har det behagelig. Med en god støvsuger, en gummihanske og noen tepper, er det rene barneleken å fjerne hundehår fra bil.