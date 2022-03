Har du noen gang blitt blendet av motgående trafikk mens du kjører? De fleste av oss har opplevd dette ubehagelige øyeblikket når et skarpt lys skinner rett på oss, etterfulgt av noen få sekunders justering. I denne episoden dekker vi et viktig tema om trygg belysning og hvordan vi kan kjøre trygt med en ettermonterings-LED-pære. Ikke bare for oss, men for andre også!